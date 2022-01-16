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Eğitim Erzincan’da okullar tatil mi? Erzincan’da yarın okullar tatil mi? 17 Ocak 2022 Erzincan Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?
Eğitim

Erzincan’da okullar tatil mi? Erzincan’da yarın okullar tatil mi? 17 Ocak 2022 Erzincan Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?

Erzincan’da okullar tatil mi son dakika! Erzincan’da etkili olan yoğun kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Erzincan’da iki gündür yoğun kar yağışı devam ediyor. Yollarda buzlanmanın da oluştuğu Erzincan’da öğrenciler 17 Ocak 2022 Pazartesi günü yani yarın okular tatil mi, valilik açıklama yaptı mı araştırıyor. Peki yarın okullar tatil mi? 17 Ocak 2022 Pazartesi okulara kar tatili var mı?

Yeniakit Publisher
2022-01-16 16:30:00 - 2022-01-16 16:31:20
Erzincan’da okullar tatil mi? Erzincan’da yarın okullar tatil mi? 17 Ocak 2022 Erzincan Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?

Erzincan’da sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Erzincan’da okulların yarın tatil mi olduğuna dair valilik açıklama yapıp yapmadığı merak konusu. Peki Çayırlı'da okullar tatil mi? Refahiye'de yarın okullar tatil mi? İliç'te yarın okul var mı? Kemah'tayarın okullar tatil mi? Otlukbeli ve Üzümlü'de okullar tatil mi?

Erzincan’da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 26 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Zorlu şartlarda çalışan belediye ekipleri ise kaynak kontrolü sırasında mahsur kaldı.

Erzincan’da okullar tatil mi?

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla, Çayırlı'da 5, Refahiye'de 4, İliç'te 2, merkezde 8, Kemah'ta 4, Otlukbeli 2 ve Üzümlü'de 1 köy yolu olmak üzere toplam 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde don olayı hayatı olumsuz etkiliyor. Su problemini gidermek için yüksek kesimlerde çalışan işçiler, kaynak kontrolü esnasında kar ve tipiden dolayı çalıştıkları bölgede 4 saat mahsur kaldı. Erzincan Valiliği yarın merkez ve Çayırlı., Refahiye, İliç, Kemah, Otlukbeli ve Üzümlü'de okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

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