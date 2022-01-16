Erzincan’da okullar tatil mi? Erzincan’da yarın okullar tatil mi? 17 Ocak 2022 Erzincan Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?

Erzincan’da sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Erzincan’da okulların yarın tatil mi olduğuna dair valilik açıklama yapıp yapmadığı merak konusu. Peki Çayırlı'da okullar tatil mi? Refahiye'de yarın okullar tatil mi? İliç'te yarın okul var mı? Kemah'tayarın okullar tatil mi? Otlukbeli ve Üzümlü'de okullar tatil mi?

Erzincan’da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 26 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Zorlu şartlarda çalışan belediye ekipleri ise kaynak kontrolü sırasında mahsur kaldı.

Erzincan’da okullar tatil mi?

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla, Çayırlı'da 5, Refahiye'de 4, İliç'te 2, merkezde 8, Kemah'ta 4, Otlukbeli 2 ve Üzümlü'de 1 köy yolu olmak üzere toplam 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde don olayı hayatı olumsuz etkiliyor. Su problemini gidermek için yüksek kesimlerde çalışan işçiler, kaynak kontrolü esnasında kar ve tipiden dolayı çalıştıkları bölgede 4 saat mahsur kaldı. Erzincan Valiliği yarın merkez ve Çayırlı., Refahiye, İliç, Kemah, Otlukbeli ve Üzümlü'de okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Erzincan hava durumu

Yarın Erzincan'da hava nasıl olacak, Erzincan'da kar yağışı var mı?