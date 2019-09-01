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Erzincan’da motosiklet devrildi! 2 yaralı

Erzincan'da sulama kanalına devrilen motosikletteki 2 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

01 Eylül 2019 Pazar 16:31
Erzincan’da motosiklet devrildi! 2 yaralı

Emrah Gülmez'in (32) kullandığı 24 BA 301 plakalı motosiklet, Başbağlar Mahallesi Hacı Ali Akın Caddesi'nde sulama kanalına devrildi.

Boğulma tehlikesi geçiren Gülmez ve motosikletteki Taner Yorulmaz (32), sivil polis memuru ve çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Binali Yıldırım ÜniversitesiMengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gülmez ve Yorulmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 16:31
  1. Emrah Gülmez
  2. Başbağlar Mahallesi Hacı Ali Akın Caddesi
  3. Binali Yıldırım Üniversitesi
  4. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  5. motosiklet kazası

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