Erzincan’da motosiklet devrildi! 2 yaralı Erzincan'da sulama kanalına devrilen motosikletteki 2 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Emrah Gülmez'in (32) kullandığı 24 BA 301 plakalı motosiklet, Başbağlar Mahallesi Hacı Ali Akın Caddesi'nde sulama kanalına devrildi. Boğulma tehlikesi geçiren Gülmez ve motosikletteki Taner Yorulmaz (32), sivil polis memuru ve çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Binali Yıldırım ÜniversitesiMengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gülmez ve Yorulmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.