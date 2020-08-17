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Erzincan'da kurdun saldırdığı yaban keçisini kangal köpeği kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 13:48:03 -
Erzincan'da kurdun saldırdığı yaban keçisini kangal köpeği kurtardı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, kurt saldırısından "Tatar" isimli kangal köpeği tarafından kurtarılan yaralı yaban keçisi, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince tedavi altına alındı.

İlçenin Kureyşli Sarıkaya köyünün Han mevkisinde, küçükbaş hayvanlarını otlattığı sırada bir kurdun yaban keçisini kovaladığını gören sürü sahibi Murat Ataş, yanındaki "Tatar" isimli kangal cinsi köpeği keçiyi kurtarması için gönderdi.

Yaban keçisini kovalayan kurdu kısa sürede uzaklaştırmayı başaran Tatar, keçinin zarar görmemesi için başında sahibinin gelmesini bekledi.

Bölgeye gelen Ataş, yaban keçisinin yaralandığını fark edince Erzincan Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü Şefi Ali Ekber Demir'i arayarak durumu haber verdi.

Ardından yaralı keçiyi sırtına alan Ataş, zorlu arazi koşullarına rağmen hayvanı belirlenen noktaya kadar taşıyarak ekiplere eslim etti.

Murat Ataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Köpeğim Tatar, kısa sürede kurdu kovalayarak yaban keçisinden uzaklaştırmayı başardı. Ben de olayın olduğu bölgeye gittiğimde hayvanın yaralı olduğunu görünce Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerini aradım. Daha sonra zorlu arazi koşullarına rağmen keçiyi sırtıma alarak yaklaşık 4-5 kilometre ötede bekleyen ekiplere ulaştırdım." dedi.

Koruma altına alınan ve sol arka ayağında kırık olduğu belirtilen yaban keçisinin tedavi sonrası doğaya bırakılacağı belirtildi.

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