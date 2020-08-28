  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erzincan'da Kovid-19 salgınına karşı düğün ve nikah süresi 1 saate indirildi
Aktüel

Erzincan'da Kovid-19 salgınına karşı düğün ve nikah süresi 1 saate indirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-28 19:25:02 -
Erzincan'da Kovid-19 salgınına karşı düğün ve nikah süresi 1 saate indirildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere izin verilmezken, düğün ve nikahların süresi bir saate indirildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Erzincan Valisi Mehmet Makas Başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde Kovid-19 salgınını önleme amacıyla sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak için bugüne kadar birçok kısıtlamaya giderek ilave tedbirler aldı.

Bu tedbirler neticesinde kontrollü sosyal hayat dönemine geçişle henüz pandemi sürecinin sonlanmadığından bazı ek tedbirlerin alınmasına karar verildi.

Bu kapsamda, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmemesine, düğün ve nikahların köylerde ve sokaklarda yapılanlar dahil saat 20:00 ile 21:00 arasında bir saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına karar verildi.

Ayrıca alınan kararlar doğrultusunda şunlar kaydedildi:

"Düğün salonlarında sandalye koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde oluşturulmasına, toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek içecek servisi, paketli su servisi hariç yapılmasının durdurulması, düğünlerde gelin ve damat harici diğer konukların oyun, dans gibi faaliyetlere kesinlikle katılmalarına müsaade edilmemesi, gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılmasının yasaklanması kararlaştırıldı."

Alınan kararlar doğrultusunda nikah ve düğün merasimlerinde en az bir kamu görevlisinin görevlendirilerek denetim faaliyeti yürütmesi, düğün ve nikahlarda gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlere de müsaade edilmemesi kararı alındı.

Söz konusu kararlara uyulmaması halinde gerekli adli işlemler başlatılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koç’tan skandal reklam! Apar topar yayından kaldırdılar
Medya

Koç’tan skandal reklam! Apar topar yayından kaldırdılar

Koç’un sahibi olduğu Yapı Kredi bankasının 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili hazırladığı reklam büyük tepki çekti. Skandal reklamda Türk a..
Erdoğan’dan Bahçeli’ye jest: Değeri 700 milyon TL
Siyaset

Erdoğan’dan Bahçeli’ye jest: Değeri 700 milyon TL

Osmaniye’de yapılacak ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ismini taşıyacak köprü için kaynak sorunu aşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip E..
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'tan savaş uyarısı: Alarm seviyesi yükseltilmeli
Gündem

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'tan savaş uyarısı: Alarm seviyesi yükseltilmeli

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de tırmanan gerilimle ilgili çok kritik uyarılarda bulundu.
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı