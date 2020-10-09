Erzincan'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 27 kişiye para cezası

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son bir hafta içerisinde kuralları ihlal ettikleri belirlenen 27 kişiye para cezası kesildi.

Yaya yoğunluğu olan Fevzipaşa, Halitpaşa, 13 Şubat ile Ordu caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere kent genelindeki banka şubeleri, parklar, otobüs durakları ve çay bahçeleri gibi alanlarda denetim yapan ekipler, tedbirlere uymayanlara ceza yazdı.

Ekipler, son bir haftada aralarında karantina kurallarını ihlal edenlerin de bulunduğu 27 kişiye cezai işlem uyguladı.

Öte yandan ev karantinasındaki vatandaşların adreslerinde olup olmadıklarını denetleyen ekipler, karantina kuralını ihlal edenleri ise Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü bünyesindeki yurtlara aldı.

Trafik denetleme şubesine bağlı ekipler de toplu taşıma araçlarına yönelik yaptıkları denetimlerde ise bir otobüse fazla yolcu taşıma dolayısıyla ceza kesti.

