Yaşam Erzincan’da korku dolu anlar: Husumetli gruplar terör estirdi! Ortalık savaş alanına döndü
Yaşam

Erzincan’da korku dolu anlar: Husumetli gruplar terör estirdi! Ortalık savaş alanına döndü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Aralarında husumet bulunan iki grup Erzincan’ı birbirine kattı; sokaktaki kavga yetmedi, hırslarını alamayıp hastane acilini bastılar.

Erzincan merkezde bulunan Alparslan Türkeş İş Merkezi arkasındaki çay ocaklarında akşam saatlerinde tansiyon yükseldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grubun tartışması kısa sürede taburelerin havada uçuştuğu bir kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı olayda çok sayıda kişi yaralanırken, saldırganlar polis ekipleri gelmeden olay yerinden kaçtı.

Taburelerin havada uçuştuğu kavga adeta meydan muharebesini aratmazken, olayda yaralananların olduğu öğrenildi. Çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Saldırganların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, polis ekipleri olay yerine gelmeden önce tarafların kaçarak uzaklaştığı görüldü.

Öte yandan aynı grubun bir süre sonra Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde yeniden karşı karşıya gelerek kavgaya tutuştuğu öğrenildi. Olaylarla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

 

