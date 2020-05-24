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Aktüel

Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-24 18:11:40 -
Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Erzincan-Sivas kara yolundaki Kızıldağ Geçidi ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde etkisini artıran kar ve tipiden dolayı ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan araçların trafiği engellememesi için çalışma başlattı.

Trafik polisleri, tipi ve sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak sürücülere, dinlenme tesislerinde bir süre bekleyip hava düzeldikten sonra yola devam etmeleri uyarısında bulundu.

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