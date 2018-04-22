Erzincan'da iki minibüs çarpıştı: 12 yaralı
Erzincan'da tarım ve inşaat işçilerini taşıyan iki minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.22 Nisan 2018 Pazar 09:44
Kamil Ayçiçek'in kullandığı minibüs, Erzincan-Sivas karayolu Organize Sanayi kavşağında Haydar Doğan yönetimindeki plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücülerden Ayçiçek ile araçlardaki Hayriye Pekin, Cihan Özdemir, Fatih Acar, Yücel Tor, Gülden Fener, Münüriye Akan, Seyitali Karatay, Mahir Uluçınar, Şengül Eroğlu, Münevver Atıcı ve Hanım Akan yaralandı.
Yaralılar, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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