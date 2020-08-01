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Erzincan'da iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-01 18:08:57 -
Erzincan'da iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Bilal Duman'ın kullandığı 20 AAE 916 plakalı otomobil, Refahiye-Sivas kara yolu Karasu köyü yol ayrımında devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Seray, Hazal, Şevval, Beren ve Adilcan Duman 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Refahiye Devlet Hastanesi kaldırdı.

Kentte meydana diğer kazada, Oğuz Geylan'ın kullandığı 24 ES 680 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Gümüşhane yol kavşağında Tahir Karaman idaresindeki 34 SN 4196 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralan sürücü Geylan ile Fehme ve Ramiye Karaman, olay yerine gelen ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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