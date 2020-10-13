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Aktüel Erzincan'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı
Aktüel

Erzincan'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 15:46:19 -
Erzincan'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Necmettin Karataş'ın kullandığı 34 NIR 31 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Çağlayan kara yolundaki Soğukoluk köyü yakınlarında yol kenarındaki araziye devrildi.

Kazada yaralanan ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan 4 kişi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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