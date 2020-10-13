Erzincan'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Necmettin Karataş'ın kullandığı 34 NIR 31 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Çağlayan kara yolundaki Soğukoluk köyü yakınlarında yol kenarındaki araziye devrildi.
Kazada yaralanan ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan 4 kişi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.