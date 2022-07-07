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Yerel Erzincan'da feci kaza: 6 yaralı
Yerel

Erzincan'da feci kaza: 6 yaralı

Erzincan’da iki otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 14:03:00 -
Erzincan'da feci kaza: 6 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Erzincan’ın Kavakyolu semti Hamidiye mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Y.K.'nin kontrolündeki 36 AAR 593 plakalı araç Kavakyolu Mahallesi Kuba Camisi Kavşağı'nda L.E.'nin kontrolündeki 25 ET 156 plakalı otomobille çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerin beraberinde iki araçta bulunan M.M.T, E.E, Ö.F.E. ve E.K. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ayrıca Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, 6 kişinin yaralandığı trafik kazası nedeniyle olay yerine gelerek kazaya müdahale eden ilgili birim amirlerinden bilgi aldı.

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