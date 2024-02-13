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Gündem Erzincan'da facia! 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi
Gündem

Erzincan'da facia! 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Yeniakit Publisher
2024-02-13 17:22:00 -
Erzincan'da facia! 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Erzincan’daki toprak kaymasıyla ilgili 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan’daki toprak kaymasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum."

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