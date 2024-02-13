Erzincan'da facia! 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi
Erzincan’daki toprak kaymasıyla ilgili 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan’daki toprak kaymasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum."