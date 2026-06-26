Erzincan’da eski eş dehşet saçtı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Erzincan’da eski eşi tarafından pompalı tüfekle vurulduğu belirtilen kadın ile yanındaki kişi hayatını kaybetti. Cinayeti işlediği öne sürülen şüpheli, karakola giderek teslim oldu.
Erzincan’da eski eş dehşeti yaşandı. Barbaros Mahallesi 468. Sokak’taki bir apartmanda silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, apartmanın 3. katındaki dairede bulunan S.K. (42) ile U.B'nin (32) tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi.
Cinayeti işlediği öne sürülen B.K, karakola giderek teslim oldu.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.