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Yerel Erzincan'da düzensiz göçmenlere operasyon!
Yerel

Erzincan'da düzensiz göçmenlere operasyon!

Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 18:07:00 -
Erzincan'da düzensiz göçmenlere operasyon!

Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki polis uygulama noktasında yolcu otobüslerini denetledi.

Ekipler, durdurdukları bir yolcu otobüsünün bagajında kimlik ve izin belgeleri bulunmayan Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kimlik tespiti için emniyete götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

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