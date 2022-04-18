Erzincan'da düzensiz göçmenlere operasyon!
Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki polis uygulama noktasında yolcu otobüslerini denetledi.
Ekipler, durdurdukları bir yolcu otobüsünün bagajında kimlik ve izin belgeleri bulunmayan Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kimlik tespiti için emniyete götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.