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Yerel Erzincan'da dereye düşen araçtaki çifti AFAD kurtardı
Yerel

Erzincan'da dereye düşen araçtaki çifti AFAD kurtardı

Erzincan'da köprüden dereye devrilen hafif ticari araçta 2 kişi yaralanırken, yaralı çifti AFAD ekipleri kurtardı.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 05:57:00 -
Erzincan'da dereye düşen araçtaki çifti AFAD kurtardı

Süleyman D'nin kullandığı 67 AAE 303 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Tatlısu köy yolunda köprüden dereye yuvarlandı.

Çevredekiler, araçta sıkışan yaralıları çıkaramayınca durumu jandarma, İl Affet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yarım saatlik çabayla kurtarıldılar

Bölgeye gelen ekipleri araçta sıkışan sürücü ile yanındaki eşi Gülnaz D'yi yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından kurtardı.

Yaralılar ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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