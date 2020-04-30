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Yerel

Erzincan'da dehşete düşüren görüntü! Çürümüş halde bulundu

Erzincan’da dere içerisinde vücudunun büyük bölümü çürümüş erkek cesedi bulunurken, cesedin Aralık'ta kaybolan bir şahsa ait olduğu düşünülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 18:02:00 -
Erzincan'da dehşete düşüren görüntü! Çürümüş halde bulundu

Erzincan’da dere içerisinde vücudunun büyük bölümü çürümüş erkek cesedi bulundu. Cesedin 25 Aralık 2019 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Halil Ergülo'ya (60) ait olabileceği değerlendiriliyor.

Erzincan’da bugün öğle saatlerinde koyun otlatan bir çoban Kemah yolunun altından geçen dere içerisinde bir ceset olduğunu fark etti. Çoban durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Güvenlik güçlerinin olay yeri incelemesinin ardından vücudunun büyük bölümü çürümüş erkek cesedi, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.

Öte yandan güvenlik güçleri cesedin büyük ihtimalle Erzincan’da 25 Aralık 2019 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan epilepsi hastası Halil Ergülo ait olabileceğini değerlendiriyor.

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