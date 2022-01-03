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Yerel Erzincan’da 86 köy ve 34 mezra yolu ulaşıma kapandı
Yerel

Erzincan’da 86 köy ve 34 mezra yolu ulaşıma kapandı

Erzincan’da iki gündür etkili olan kar yağışı ve yüksek kesimlerdeki tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 86 köy ile 34 mezra yolunun yeniden açılması için çalışma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 06:00:00 -
Erzincan’da 86 köy ve 34 mezra yolu ulaşıma kapandı

Erzincan’da aralıklı kar yağışı devam ediyor. Kar ve tipi nedeniyle 86 köy, 34 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılabilmesi için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

İş makineleriyle kardan kapanan güzergâhlarda çalışma sürdürülürken diğer yandan da yollarda mahsur kalan araçlar kurtarılıyor.

Şehirlerarası yollarda da karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Kar ve buzlanma dolayısıyla zaman zaman Sakaltutan ve Ahmediye geçitlerinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

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