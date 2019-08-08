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Erzincan’a 3 yeni kaymakam

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:19
Erzincan’a 3 yeni kaymakam

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Erzincan’a 3 yeni kaymakam atandı.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 403 mülki idare amirinin görev yerlerinin liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildiği belirtildi.


Buna göre, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görevli 10 mülki idare amirinin yerleri değiştirildi, 13 kaymakam ve 4 vali yardımcısı bakanlık merkezinde değişik görevlere getirildi.


Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevli 29 mülki idare amiri ise yapılan değerlendirmeler neticesinde mülkiye müfettişliğine atandı.


Merkezde görev yapan 4 mülki idare amirinin, vali yardımcılığı ve kaymakamlığa atamaları yapıldı.


“Erzincan’a 3 yeni kaymakam”


Erzincan’ın ilçeleriyle ilgili atamalar da şu şekilde oldu:


Erzincan İliç Kaymakamı iken 26/12/2018 tarihli ve 2018/261 sayılı karar ile Erzincan Vali Yardımcılığına atanan Ertuğrul Örnek’e ait hüküm iptal edilmiş ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müfettişliğine atandı.


Üzümlü Kaymakamlığına Ardahan Posof Kaymakamı Enver Yılmaz atandı.


Hınıs Kaymakamlığına Kemaliye Kaymakamı Mustafa İlhan atandı.


Ağrı Tutak Kaymakamlığına Kemah Kaymakamı Ahmet Karaaslan atandı.


Erzincan Refahiye Kaymakamlığına Artvin Yusufeli Kaymakamı Eyüp Kaykaç atandı.


Erzincan Kemaliye Kaymakamlığına Balıkesir Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı atandı.


Mülkiye Müfettişliğine Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar ve Refahiye Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir atandı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:19
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