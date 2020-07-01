  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Erzincan Valisi Mehmet Makas'tan şehit ailelerine çiçekli bağış

Yeniakit Publisher
2020-07-01 17:38:46 -
Erzincan Valisi Mehmet Makas'tan şehit ailelerine çiçekli bağış

ERZİNCAN (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzincan Valiliğine atanan Mehmet Makas, göreve yeni gelmesi nedeniyle gönderilen çiçeklerden elde edilen geliri Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneğine bağışladı.

Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Zengin ve beraberindeki dernek üyeleri Makas’ı makamında ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.

Zengin, ziyarette, göreve gelmesinin ardından çeşitli kişi ya da kurumlarca gönderilen çiçeklerden elde edilen geliri derneklerine bağışlayan Makas'a teşekkür edip plaket sundu.

Makas ise Zengin ve dernek üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Yeni görevi nedeniyle çiçek gönderen, telefon ile arayan ve bizzat gelerek "hayırlı olsun" dileğinde bulunanlara da teşekkür eden Makas, şunları kaydetti:

“Erzincan Valiliğine tebrik amaçlı hediye gönderilen çiçekler için şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel çiçekleri büyük ve anlamlı bir amaca hizmet etmeleri için satışa çıkardık ve elde edilen geliri ise cennet vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ailelerini korumak amacıyla kurulan Şehit Aileleri Derneğine bağışlıyoruz. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, onların bizlere emaneti olan ailelerine ise sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı