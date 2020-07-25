Erzincan Valisi Mehmet Makas, parkta maskesiz oturanları uyardı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valisi Mehmet Makas, yeni tip koranavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında maske takma zorunluluğunun getirildiği kentte, parkta maskesiz vakit geçirenleri uyardı.

Kentteki Barış Manço Parkı'nda, gazetecilerle sohbet ettiği sırada burada maskesiz oturan gençleri fark eden Vali Makas, yanlarına giderek nasihatte bulundu.

Vali Makas, gençlere, maske takmanın zorunlu olduğunu belirterek, Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara cezai işlem uygulandığını hatırlattı.

Parkta maske takarak oturan yaşça büyük bir vatandaşı gençlere örnek gösteren Makas, "Bakın amcam da nerelerden kalkmış gelmiş. 65 yaşında takıyor ama bunu düzeltemezsek cezai müeyyideleri uygulayacağız. Bizim iyiliğimiz, toplumun iyiliği için, birbirinize destek olun, maske takın. Biz de takıyoruz, siz de takın." dedi.

Park içerisinde maskesiz gezen birkaç vatandaşı da uyaran Makas, gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara cezai işlem uygulandığını vurguladı.

Vatandaşlardan tedbirlere uyma konusunda destek beklediğini aktaran Makas, şöyle konuştu:

"İnşallah bu hastalığın, bu virüsün önüne böylelikle geçeceğiz. İnanıyorum ki Erzincanlımız en iyi şekilde buna uyacak, cezaya da muhatap olmadan maskeyi takacağız. Maske, mesafe ve hijyene uyacağız. Allah'ın izni ile Erzincan olarak bunu bir an önce atlatacağız. Kurallara uyan tüm hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Pandemi dönemi belki işlerin yavaşladığı dönem ama kurallara uymamız şart. Kimsenin canına kıyma, ceza yazma noktasında değiliz ama kurala uygulama noktasında eğer ceza gerekliyse bundan da kaçınmayacağız."

Makas, esnafdan da salgın tedbirlerine uymalarını ve gerekli önlemleri almalarını istedi.