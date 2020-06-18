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Aktüel

Erzincan Valisi Mehmet Makas göreve başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 20:46:44 -
Erzincan Valisi Mehmet Makas göreve başladı

ERZİNCAN (AA) - Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Erzincan Valiliğine atanan Mehmet Makas göreve başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Makas, Valilik binası girişinde Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Mehmet Şerif Olçaş, kaymakamlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından, Valilik makamına geçen Vali Makas, il protokolü ile bir süre görüştü.

Makas, ardından kaymakamlardan ilçelerin genel durumuna yönelik brifing aldı.

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