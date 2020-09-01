  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali" heyecanı başlıyor
Aktüel

"Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali" heyecanı başlıyor

Çok sayıda ünlü oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcının Erzincanlılarla bir araya gelerek deneyimlerini aktaracağı festival, 19-23 Ekim'de gerçekleştirilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-01 17:07:16 -
"Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali" heyecanı başlıyor

ERZİNCAN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle 19-23 Ekim'de düzenlenecek "Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali" başvurularının başladığı bildirildi.

Sinema Genel Müdürlüğü, Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Kudaka, Medeniyet Sanat ve Turizm Derneği, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği'nin destekleriyle bu yıl ikincisi düzenlenen festival, 5 gün sürecek.

Türkiye’den ve dünyadan kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerinde yer alacağı filmlerin yarışacağı festivalde, ayrıca sinema üzerine söyleşi, paneller ve konserler de yer alacak.

Çok sayıda ünlü oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcının Erzincanlılarla bir araya gelerek deneyimlerini aktaracağı festival, 19-23 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Son başvuruların 4 Ekim'de alınacağı festivalde, 24 kısa film seçilecek, 8 finalist eser sahibi ağırlanacak ve 16 özel gösterim yapılacak.

Birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin 500 lira ve üçüncüye 5 bin liralık para ödülünün verileceği festivalle ilgili detaylı bilgiye ve başvuru formuna, "http://www.erzincanfilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit: Sonun Kaddafi gibi olur
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit: Sonun Kaddafi gibi olur

Haddini aşan İsrail basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin iç meselelerine odaklanması gerektiği aksi halde sonunun Muamme..
Tırmanan gerilim sonrası Almanya ve Fransa’dan yeni Türkiye açıklaması! Tarih verdiler
Dünya

Tırmanan gerilim sonrası Almanya ve Fransa’dan yeni Türkiye açıklaması! Tarih verdiler

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ı koruyan Fransa ve Almanya’dan Türkiye açıklaması geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ’Tansiyonun düşmes..
ABD'li uzman açıkladı: Erdoğan'ın asıl amacı yeni bir Türk imparatorluğu kurmak
Gündem

ABD'li uzman açıkladı: Erdoğan'ın asıl amacı yeni bir Türk imparatorluğu kurmak

ABD'li tarih uzmanı Joseph Ricci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybedilen Osmanlı topraklarını geri alarak yeniden büyük bir Türk imparatorluğu ..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı