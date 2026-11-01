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Kobi Erzincan TSO’da seçim tamamlandı!
Kobi

Erzincan TSO’da seçim tamamlandı!

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Erzincan TSO’da seçim tamamlandı!

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası’nda yeni dönem yönetimi, genel kurul delegeleri ve disiplin kurulu üyeleri belirlendi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TSO)  seçim heyecanı sona erdi. Yargı gözetiminde gerçekleştirilen seçimlerde, odanın yeni dönem yönetim kurulu, genel kurul delegeleri ve disiplin kurulu üyeleri belirlendi.

 

Ahmet Tanoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunda Ahmet Tayyip Kalbur, Erdal Aydın, Fatih Tuncay, Süleyman Fatih Pabuçcu, Harun Karakaş, İbrahim Karakuş, Ömer Akbaş ve Sinan Topal yer aldı.

Genel kurul delegeliklerine Mehmet Ali Aksu ve Ahmet Tayyip Kalbur seçildi.

 

Disiplin Kurulu ise Ahmet Demir, Alper Daş, Cihan Aktaş, İsmail Ateş, Hüseyin Hira ve Engin Şafakyıldızı'ndan oluştu.

Yeniden başkanlığa seçilen Tanoğlu, seçim sürecinin tamamlandığını belirterek, "Seçim geride kaldı, artık işimize bakacağız. Erzincan için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

 

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