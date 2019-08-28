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Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu’ndan 30 Ağustos mesajı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk Milleti’nin var olma mücadelesini zaferle taçlandırılmasının simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramının 97.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:24
Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu’ndan 30 Ağustos mesajı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk Milleti’nin var olma mücadelesini zaferle taçlandırılmasının simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıldönümünü kutlamanın gurur ve onurunu yaşadıklarını söyledi.


Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Tanoğlu mesajında, 1922 yılında, 26 Ağustos’ta başlayıp, 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesinin, tarihimizin en önemli başarılarından birisi olduğunu ifade etti. Kazanılan zaferlerin Türk milletinin inancını ve kahramanlığını gösterdiğini kaydeden Tanoğlu, “30 Ağustos; ulusumuzu esir etmek isteyen emperyalist güçlere karşı, toplumun tüm kesimlerinin dil, din, ırk, mezhep ve inanç farkı gözetmeksizin bir araya geldiği, yan yana, omuz omuza mücadele vererek zafer destanının yazıldığı gündür. Türk milletini güçlü kılan, işte bu yurt sevgisi, birlik ve beraberliğidir” dedi.


Tanoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Büyük Taarruz ile tarihi bir mücadele veren ecdadımız bize şanlı bir tarih ve bağımsız bir ülke bırakmışlardır. Bıraktıkları büyük mirasa sahip çıkarak, ondan ilham almaya devam edeceğiz. Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve hürriyet aşkı, dün olduğu gibi bugün de Mehmetçiğimizin kahramanlık ve cesaretinde vücut bulacaktır. Cumhuriyetimizin temellerinde yer alan bu yüksek ruh ve şuur her zaman canlı kalarak, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu vesileyle, 30 Ağustos Zafer Bayramında, bu güzel ülkeyi bizlere miras bırakan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bu toprakları vatan yapan, vatanı ve bayrağı uğruna seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazileri şükranla anıyorum”

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:24
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