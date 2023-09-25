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Yerel Erzincan semalarındaki sıralı ışıkları gören telefona sarıldı
Yerel

Erzincan semalarındaki sıralı ışıkları gören telefona sarıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-25 22:56:00 -
Erzincan semalarındaki sıralı ışıkları gören telefona sarıldı

Elon Musk'a ait Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi Erzincan semalarında görüntülendi.

Erzincan’da gökyüzündeki ışıklı cisimleri gören vatandaşlar o anları kaydedip sosyal medyadan paylaştı. Sıralı bir şekilde hareket ettiği görülen ışık kümesinin Starlink Uydu Ağı Projesi’ne ait olduğu öğrenildi.

Starlink uyduları merakla izlendi

Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi vatandaşlar tarafından gökyüzünde merakla izlendi. Erzincan merkezde vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde gökyüzünde tek sıralı halde giden uydular izleyenleri heyecanlandırdı. Görüntüde tek sıra halinde ilerleyen uydular bir süre sonra yanlarından gecen tek ışık sonrası gözden kayboldu.

Starlink uyduları Türkiye semalarında
Starlink uyduları Türkiye semalarında

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Starlink uyduları Türkiye semalarında


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