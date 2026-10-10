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Yerel Erzincan-Refahiye yolunda araç ayıya çarptı
Yerel

Erzincan-Refahiye yolunda araç ayıya çarptı

Yeniakit Publisher
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Erzincan-Refahiye yolunda araç ayıya çarptı

Erzincan-Refahiye kara yolunda Refahiye ilçesine yaklaşık 10 kilometre kala yol kenarında hareketsiz yatan bir ayı bulundu. İlk belirlemelere göre ayının bir aracın çarpması nedeniyle telef olduğu değerlendiriliyor

Erzincan- Refahiye kara yolunda aracın çarptığı ayı telef oldu.

Erzincan istikametinde ilerleyen bir yolcu otobüsündeki vatandaşlar, Refahiye ilçesine yaklaşık 10 kilometre kala yol kenarında hareketsiz yatan ayıyı fark etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından telef olan ayı yoldan kaldırıldı. İlk belirlemelere göre ayının bir aracın çarpması neticesinde telef olduğu değerlendiriliyor.

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