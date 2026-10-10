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Kapadokya'da Gazze için anlamlı uçuş: Balonlardaki detay dikkat çekti!

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Kapadokya'da Gazze için anlamlı uçuş: Balonlardaki detay dikkat çekti!

Nevşehir'in Göreme beldesinde Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen etkinlikte sıcak hava balonları gökyüzüne yükseldi. Bazı balonların sepetlerine asılan kefiyeler ve taşınan Filistin bayraklarıyla verilen destek mesajı dikkat çekti.

#1
Foto - Kapadokya'da Gazze için anlamlı uçuş: Balonlardaki detay dikkat çekti!

Kapadokya'nın eşsiz manzarası, bu kez Gazze'deki insanlık dramına karşı yükselen tepkilere sahne oldu. Soykırımı protesto etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte bazı sıcak hava balonları, sepetlerine asılan kefiyelerle uçuş gerçekleştirdi.

#2
Foto - Kapadokya'da Gazze için anlamlı uçuş: Balonlardaki detay dikkat çekti!

İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneğince, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze halkına destek amacıyla Nevşehir'in Göreme beldesinde etkinlik düzenlendi.

#3
Foto - Kapadokya'da Gazze için anlamlı uçuş: Balonlardaki detay dikkat çekti!

Katılımcıların Türk ve Filistin bayrakları ile "Aksa için Nevşehir omuz omuza" yazılı pankartlar taşıdığı etkinlikte Gazze halkının sembolleşmiş kültür unsuru kefiye desenini taşıyan sıcak hava balonları hazırlandı.

#4
Foto - Kapadokya'da Gazze için anlamlı uçuş: Balonlardaki detay dikkat çekti!

Katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi Mustafa Khaleel, Gazze'ye yönelik saldırılarda İsrail'in çocuk, kadın ve yaşlı ayrımı yapmaksızın katliamını sürdürdüğünü söyledi. Son 3 yılda Gazze'de 75 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğine, 176 binden fazla insanın yaralandığına dikkati çeken Khaleel, şunları kaydetti: "Tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan soykırım, 3 yıldır aralıksız şekilde devam ediyor. Ateşkes anlaşmalarına rağmen saldırılarını durdurmayan İsrail, kadınları, çocukları, yaşlıları ve sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Buradan uluslararası topluma da açıkça çağrıda bulunuyoruz: Gazze'de siviller korunmalı, saldırılar durdurulmalı, insani yardım, gıda, su ve ilaç Gazze'ye kesintisiz ulaştırılmalıdır. İsrail'in insani yardımlara yönelik engellemeleri son bulmalıdır. Hastaların tedavilerinin önündeki engeller kaldırılmalı, sağlık tesisleri ve sağlık çalışanları korunmalıdır. Gazze'deki zulüm sona ermeli, Netanyahu ve hükümeti başta olmak üzere sorumlular uluslararası hukuk önünde hesap vermelidir.

#5
Foto - Kapadokya'da Gazze için anlamlı uçuş: Balonlardaki detay dikkat çekti!

"İşgalci İsrail'in zalimliği, siyonistlerin yalnızca Filistin için değil başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünya için büyük bir tehdit olduğunu tekrar tekrar ilan etmiştir. "

#6
Foto - Kapadokya'da Gazze için anlamlı uçuş: Balonlardaki detay dikkat çekti!

"Bugün burada ve tüm Türkiye'de Kudüs sevdalılarıyla birlikte İsrail'in Gazze'ye ve diğer İslam coğrafyalarına yönelik saldırılarına karşı çıkıyoruz. Türkiye'yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz."

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Foto - Kapadokya'da Gazze için anlamlı uçuş: Balonlardaki detay dikkat çekti!

Kalkış alanından gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, yaklaşık 45 dakika boyunca peribacalarıyla kaplı vadilerin üzerinde uçtu.

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