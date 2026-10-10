Kapadokya'da Gazze için anlamlı uçuş: Balonlardaki detay dikkat çekti!

Katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi Mustafa Khaleel, Gazze'ye yönelik saldırılarda İsrail'in çocuk, kadın ve yaşlı ayrımı yapmaksızın katliamını sürdürdüğünü söyledi. Son 3 yılda Gazze'de 75 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğine, 176 binden fazla insanın yaralandığına dikkati çeken Khaleel, şunları kaydetti: "Tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan soykırım, 3 yıldır aralıksız şekilde devam ediyor. Ateşkes anlaşmalarına rağmen saldırılarını durdurmayan İsrail, kadınları, çocukları, yaşlıları ve sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Buradan uluslararası topluma da açıkça çağrıda bulunuyoruz: Gazze'de siviller korunmalı, saldırılar durdurulmalı, insani yardım, gıda, su ve ilaç Gazze'ye kesintisiz ulaştırılmalıdır. İsrail'in insani yardımlara yönelik engellemeleri son bulmalıdır. Hastaların tedavilerinin önündeki engeller kaldırılmalı, sağlık tesisleri ve sağlık çalışanları korunmalıdır. Gazze'deki zulüm sona ermeli, Netanyahu ve hükümeti başta olmak üzere sorumlular uluslararası hukuk önünde hesap vermelidir.