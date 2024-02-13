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Gündem Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun: En az 9 kişi toprak altında
Gündem

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun: En az 9 kişi toprak altında

Yeniakit Publisher
2024-02-13 17:10:00 - 2024-02-13 17:17:13

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çevre il ve ilçelerden çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler bölgedeki çalışmalarını sürdürürken, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, en az 9 kişinin toprak altında olduğunu söyledi.

Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.

9 kişi toprak altında

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, “Şu anda bütün hazırlıklar tamam, çalışma yapılıyor. Ekipler yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 9 kişi toprak altında gözüküyor.” dedi.

Erzincan'da altın madeninde toprak kayması
Erzincan'da altın madeninde toprak kayması

Gündem

Erzincan'da altın madeninde toprak kayması


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