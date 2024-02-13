Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun: En az 9 kişi toprak altında
Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çevre il ve ilçelerden çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler bölgedeki çalışmalarını sürdürürken, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, en az 9 kişinin toprak altında olduğunu söyledi.
Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.
9 kişi toprak altında
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, “Şu anda bütün hazırlıklar tamam, çalışma yapılıyor. Ekipler yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 9 kişi toprak altında gözüküyor.” dedi.
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