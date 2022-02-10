Erzincan’da olumsuz hava koşulları devam ediyor. Bu sebeple öğrenciler 11 Şubat Cuma günü okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, Erzincan hangi ilçelerde okullar tatil?

Erzincan 11 Şubat Cuma okullar tatil mi? Erzincan okul tatili valilik açıklaması

Erzincan Valisi Mehmet Makas, sosyal medya hesabından “Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle 11.02. 2022 Cuma Günü; Tercan, Çayırlı ve Otlukbeli İlçelerimizde Tüm Okullarımızda Eğitim, Öğretime 1 Gün Süre ile Ara Verilmesine, Engelli ve Hamile Olan Kamu Çalışanlarımızın İdari İzinli Sayılmalarına Karar Verilmiştir” paylaşımında bulundu.