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Aktüel

Erzak kolisini beğenmeyen Tunuslu vatandaş konsolosluğu birbirine kattı

Nakdi yardımın ardından erzak yardımı yapan Tunus İstanbul Başkonsolosluğu’na giden Tunuslu bir kişi, yardım kolisini beğenmeyerek olay çıkardı; ardından kesici aletle kendisine zarar vermeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 12:54:00 - 2020-05-07 13:09:35
Erzak kolisini beğenmeyen Tunuslu vatandaş konsolosluğu birbirine kattı

Yardım için dağıtılan erzak kolisini almak için Tunus İstanbul Başkonsolosluğu'na gelen vatandaş koliyi beğenmeyince olay çıkardı. Tunuslu vatandaşın kendine zarar vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Konsolosluğu birbirine kattı

Tunus İstanbul Başkonsolosluğu, vatandaşlarına yaptığı 200 liralık nakdi yardımın ardından erzak kolisi yardımı yaparken, kolilerden almak için konsolosluğa gelen bir vatandaş içeride olay çıkarttı. İddiaya göre Şişli’de bulunan konsolosluk binasına eşiyle birlikte gelen Tunuslu vatandaş, yardım için verilen erzak kolisini beğenmeyerek konsolosluğu birbirine kattı. Edinilen bilgiye göre Tunuslu vatandaşın konsolosluk binasında kesici aletle kendine zarar vermeye başlaması üzerine görevliler, polise haber verdi. Olay yerine hızla gelen polis ekipleri, kendini yaralayan şahıs için ambulans çağırdı. Tedavisinin ardından ise şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

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