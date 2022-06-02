Ertuğrul Özkök Miçotakis'i öve öve bitiremedi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geçtiğimiz haftalarda ABD Senatosu'nda yaptığı konuşmayla tartışma konusu yaratmıştı.

Miçotakis'in Senato'da yaptığı Türkiye karşıtı konuşmasının ayakta alkışlanmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan sert sözlerle tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'in Türkiye'ye F-16 verilmemesi gerektiği telkinleri ve Türkiye şikayetleri üzerine "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum" demişti.

Konu, tv100 ekranlarında yayınlanan Cengiz ile Ahtapot programında tartışıldı.

Ertuğrul Özkök, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmayı değerlendirdi.

"Mükemmel hazırlanmış bir konuşma, üslup o kadar seviyeli ki"

Miçotakis'in konuşmasının çok güzel hazırlandığını belirten Özkök, şu ifadeleri kullandı:

"37 kez alkışlandı, en az 10'u ayakta alkışlandı. İzleyin, üsluba bi bakın. Konuşma mükemmel hazırlanmış, uslüp o kadar yumuşak seviyeli ki.

Dünya'da ilk kadın haklarının eşitliğinden bahseden bir Yunanlı kadındır diyerek başlıyor konuşmasına.

"Dış politikanın üslubu buna göre ayarlanmalı"

Amerika'daki demorasinin Yunanistan'a bir örnek olarak geldiğini ve bütün Yunan kültürünün etkilerini anlatıyor. Dış politikanın üslubunun buna göre ayarlanması gerekiyor.

Şu anda yurt dışındaki imajımız bizim saygıya bağlı değil, güç gösterisine bağlı bir hale geldi."