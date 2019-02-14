Ertuğrul Gazi’nin hayatı Arapça kitaplaştırıldı “Diriliş Ertuğrul” dizisinin Arap ülkelerinde izlenme rekorları kırmasının ardından Ertuğrul Gazi’nin hayatı “Gazi Emir Ertuğrul” ismiyle Arapça kitaplaştırıldı.

Arap dünyasında büyük ilgi gören Türk dizileri bu coğrafyada Osmanlı tarihine olan ilgiyi artırdı. “Diriliş Ertuğrul” dizisinin Arap ülkelerinde izlenme rekorları kırmasının ardından Ertuğrul Gazi’nin hayatı Mısırlı yazar Mansur Abdulhekim tarafından “Gazi Emir Ertuğrul” ismiyle Arapça kitaplaştırılarak 46. Uluslararası Bağdat Fuarı’ndaki yerini aldı.

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