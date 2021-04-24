Ertuğrul Gazi, Hatay’da BOTAŞ Dörtyol Terminali’ne yanaştı

3 Nisan’da Türk bayrağı çekilen gemi, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Dörtyol FSRU Terminali’ne yanaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 19 Mart’ta yaptığı açıklamada Ertuğrul Gazi’nin LNG yüklü şekilde nisan ayının ortalarında Dörtyol’a ulaşmasını beklediklerini belirtmişti. 295 metre boy, 46 metre ene sahip geminin yüksekliği 63 metre.

Kapasitesi yüksek

Geçen yıl Güney Kore’de üretilen Ertuğrul Gazi, günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesiyle dünyada kapasitesi en yüksek gemilerin başında geliyor. Geminin LNG depolama kapasitesi ise 170 bin metreküp seviyesinde bulunuyor. Türkiye, doğal gaz depolama ve FSRU yatırımlarıyla yıllık tüketiminin yüzde 20’sine karşılık gelen 10 milyar metreküp doğal gazı depolamayı hedefliyor. FSRU tesisleriyle artık boru hatlarına bağlı kalmadan farklı kaynak ülke ya da spot piyasalardan gaz tedarik edilebilecek. Gaz iletim ve dağıtımında yatırım ve taşıma maliyetleri azalacak, kışın pik tüketim zamanlarındaki mevsimsel dalgalanmaların, teknik ya da jeopolitik risklerden kaynaklı kesintilerin de önüne geçilmiş olacak.

Arz güvenliğine katkı

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ertuğrul Gazi’nin Türk bayrağını göndere çeken ilk FSRU gemisi olduğunu belirtti. Geminin sertifikasyon işlemlerinin ardından Dörtyol’daki limana demirlediğini belirten Dönmez, “Test işlemlerinin ardından işletmeye alınacak gemimiz ülkemizin doğal gaz arz güvenliğine katkı sağlayacak. Ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.