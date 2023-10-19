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Spor Ertuğrul Doğan'dan transfer mesajı: "Hocamız isterse tekrardan alırız."
Spor

Ertuğrul Doğan'dan transfer mesajı: "Hocamız isterse tekrardan alırız."

Yeniakit Publisher
2023-10-19 22:04:00 -
Ertuğrul Doğan'dan transfer mesajı: "Hocamız isterse tekrardan alırız."

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer gündemi hakkında çarpıcı açıklamalara imza attı. Ertuğtul Doğan, eski oyuncuları Anthony Nwakaeme için transfer sinyali verdi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Transfer gündemi ve Trabzonspor'daki son durum üzerine açıklamalarda bulundu.

A Spor'da konuşan Ertuğrul Doğan, Anthony Nwakaeme için de transfer sinyali verdi.

"Bakasetas'a teklif yaptık, kabul etmedi"
Ertuğrul Doğan, Bakasetas içina açıklamasında; "Bakasetas'a bir teklif yaptık, kabul etmedi. Bundan sonrası için hocamızın teknik kararına göre yeni bir görüşme gerçekleştireceğiz." dedi.

"Abdullah Avcı ile hiç ayrılmamış gibiyiz"
Ertuğrul Doğan açıklamasının devamında; "Abdullah Avcı ile hiç ayrılmamış gibiyiz. Hoca ile birlikte taraftarlarımız çok güzel günler gördü. Yıllar sonra gelen şampiyonluk sevinci... Biliyorsunuz Türkiye'de şampiyon olmak yetmiyor, kutlamak da önemli. Başımızda bir hoca varken Abdullah Avcı dahil kimseyle görüşmedim. Hoca ile arkadaş olarak her zaman konuştuk ama hiçbir zaman Trabzonspor olmadı konumuz o dönemde. Hocanın aklında Trabzonspor olduğunu göreve geldikten sonra gördük." sözlerini sarfetti.

Anthony Nwakaeme için transfer açıklaması
Ertuğrul Doğan, eski oyuncuları için; "Nwakaeme çok profesyonel ve çok büyük futbolcu. Abdullah Avcı, Nwakaeme'yi isterse biz gider elimizden geleni yaparız." açıklamasında bulundu.
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