Ertuğrul Doğan'dan 3 büyüklere taş: Onlar gibi devletten destek almıyoruz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken, İstanbul devlerine de göndermede bulundu.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Tivibu Spor ekranlarında yayınlanan Her Gün Spor adlı programda açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Doğan, Trabzon şehri için Trabzonspor sevgisine değinerek, "Tüm Trabzon'da doğan çocuklar, Trabzonspor aşkıyla doğar. Bizim orada ikinci alternatif yoktur, kimse aramaz, merak da etmez, ne olduğuna da bakmak. Bunun farklı incelenmesi gereken konu olduğunu da düşünüyorum." dedi.

İşte Başkan'ın sözlerinden öne çıkan satır başları...

Sayın Abdullah Avcı bize yılar sonra şampiyonluk sevinci yaşattı. Ben onun futbol aklına ve gönlüne inanan biriyim. Gelirken de giderken de dostluğunu, arkadaşlığını gösterdi. Gelirken tek lafımızla geldi. Giderken de, "Ben hiçbir şey istemem, Trabzonspor önemli olandır" diyerek gitti. Ama tabii şu: Ben başkan seçildikten sonra hocamız geldi. "Ben şu anda bulunmam, Ertuğrul Bey, başkanım sana sıkıntıya sokar zarar verir, önünü açmak lazım" anlamında geldi. O saatte öyle bir düşüncemiz olmadı. Abdullah Hoca'nın kariyeri, bize yaşattığı şampiyonluk, kendi hocalığı tartışılacak konu değil.

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"Bizde devlet desteği yok"

Bizde İstanbul kulüpleri gibi devletten destek yok. Dolayasıyla benim tek Trabzonspor, stat sponsorluğu.. Ben yarı fiyatına vermedim, direndim.. Olmayacak şeyleri işittik. Ama geldiğimiz noktada direncimizin sonunda o anlaşmanın 2 katı bazında imza attık. Şimdi biz dediği oyuncuları hocamız da istiyor, biz de istiyoruz. Mendy aldığımız maliyetin 3 katı maliyeti vardı. Oyuncu anlamında iyi bir iş yapmış olurum ama ekonomik anlamda Trabzonspor'un içinden çıkamayacağı iş yapmış olurum. Onuachu konuşuyoruz. Bonservisini alsaydınız. Adam 15 vermiş, bizden de 20 istiyordu.