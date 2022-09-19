Ertuğrul 1890 Filmi Romanya'da

Yeni Akit Ankara

Romanya genelinde film gösterim etkinlikleri düzenleyerek Türkiye’nin sinema birikimini Rumen izleyicilerle buluşturan Bükreş Yunus Emre Enstitüsü, Creart Sanat ve Gelenek Merkezi iş birliğiyle Türk-Japon dostluğunu pekiştiren, 1890 yılında İstanbul’dan Japonya’ya giden ve dönüş yolunda batan Ertuğrul Fırkateyni’nin hikâyesini konu edinen “Ertuğrul 1890” filmini Rumen sinemaseverlerin beğenisine sundu. Creart Sanat ve Gelenek Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Büyükelçilik mensupları, tarihçiler ve akademisyenler katıldı.

Bükreş YEE Koordinatörü Mustafa Yıldız, etkinliğe ilişkin yaptığı konuşmada “Köklü tarihimizde yaşamış olduğumuz sevinçler gibi hüzünler de bulunmaktadır. Bunlardan biri de 1890 yılında Ertuğrul Fırkateyni’nin batışıdır. Oyuncu kadrosu, görsel efektleri, senaryosu ve konusu ile adından sıkça söz ettiren ve Türk-Japon dostluğunun dönüm noktalarından biri olan hadiseyi konu edinen filmi siz kıymetli sinemaseverler ile buluşturuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Enstitü, sürekli olarak düzenlediği faaliyetler ile Türk sinemasını dünyanın dört bir köşesinde tanıtmaya devam ediyor.