Ertelenen KPSS DHBT sınavı ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adayların gireceği DHBT sınavının tarihi merak ediliyor. KPSS DHBT sınavı hakkında gerekli açıklamalar yapıldı. ÖSYM, ertelenen sınava dair detayları açıkladı. Peki, ertelenen KPSS DHBT sınavı ne zaman? KPSS 2021 DHBT sınavı tarihi belli oldu mu?
KPSS DHBT sınavı hakkında gerekli açıklamalar yapıldı. ÖSYM, 81 ilimizdeki onlarca adayın gireceği KPSS DHBT sınavının ne zaman yapılacağını açıkladı. Peki, ertelenen KPSS DHBT sınavı ne zaman? KPSS 2021 DHBT sınavı tarihi belli oldu mu?
KPSS DHBT sınavına girecek vatandaşlar ertelenen DHBT 2021 sınavına ilişkin detayları merak ediyor.
Ertelenen KPSS DHBT sınavı ne zaman?
ÖSYM, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenen sınav tarihlerini duyurdu. ALES 21 Şubat tarihinde, YÖKDİL 28 Şubat tarihinde yapıldı.
KPSS DHBT sınavı ise 11 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.