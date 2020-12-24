Ertelenen göz problemleri kalıcı görme kaybına neden olabiliyor

İSTANBUL (AA) - Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Bayındır Levent Tıp Merkezi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Cüneyt Ocak, dünyanın, Kovid-19 pandemisi ile ilgili çok önemli bir sınav verirken, hem göz sağlığını korumanın hem de göz hastalıklarının tedavisini ertelememenin büyük önem taşıdığını belirtti.

Bayındır Sağlık Grubu açıklamasına göre, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşam rutinleri tamamıyla değişti. Gerekli durumlar dışında hastanelerden uzak kalınan bu süreçte, ertelenen sağlık kontrolleri ve tedaviler ise daha büyük problemlere yol açabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Bayındır Levent Tıp Merkezi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Ocak, dünyanın, Kovid-19 pandemisi ile ilgili çok önemli bir sınav verirken, hem göz sağlığını korumanın hem de göz hastalıklarının tedavisini ertelememenin büyük önem taşıdığını belirtti.

Ocak, göz sağlığını korumak için çok basit 2 adımın takip edilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Kontak lens kullanılıyor ise gözlük kullanımına geçilmesi ve gözleri ovuşturmaktan kaçınılması, göz sağlığının korunmasına büyük destek sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Alınan tüm tedbirlere rağmen gözlerde gelişen ani şikayetlerin aksatılmadan doktor kontrolünden geçmesi gerektiğini aktaran Ocak, "Ani görme kaybı, çift görme, gözde ışık çakması, gözde sinek uçuşması ve göz yaralanmaları gibi durumlar çoğunlukla retina yırtığına ve görme sinirini etkileyen nörolojik hastalıklara işaret ediyor ve vakit kaybetmeden müdahale edilmesi gerekiyor. Zamanında hekime başvurmamak, gözde kalıcı hasar ve ciddi görme kayıplarına yol açabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.





- "Göz hastalıklarının ertelenmesi çok riskli"





Uzm. Dr. Cüneyt Ocak, göz hastalıklarının ertelenmesinin daha büyük sorunlara yol açabildiğini belirterek, özellikle dikkat edilmesi gereken göz hastalıklarına işaret etti.

Ocak, "Glokom takipli hastaların, ilerlemiş ve sertleşmiş kataraktı olanların, göz içi enjeksiyon gereken sarı nokta hastalığı olanların ve diyabetik göz hastalıklarının ertelenmesi çok riskli. Bu tedavilerin uzun süre ertelenmesi geri dönüşü olmayan görme azalmasına ya da tedaviden cevap alınamamasına neden olabiliyor. Zamanında tedavi edilmeyen katarakt nedeniyle cerrahide zorluklar, görmede azalma ve glokom gibi problemler ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Çocukların görme bozukluklarına ve şikayetlerine pandemi döneminde de olsa kulak verilmesi gerektiğini vurgulayan Ocak, "Online eğitim ile birlikte çocuklarımız tüm günü ekran karşısında geçiriyor. Ekranların çok kullanıldığı bu dönemde görme bozuklukları ve göz tembelliği gibi durumlar, geç kalındığında tamamen tedavi edilemeyebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pandemi nedeniyle herkesin mümkün olduğu kadar evde kalması gerektiğini belirten Ocak, gözde kızarıklık, çapaklanma ve göze ait diğer şikayetler gibi acil muayene gerektiren durumlarda ise online doktor görüşmesi hizmeti verdiklerini bildirdi.







