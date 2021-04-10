Ertelenen bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının ertelenmesinin ardından 2021 yılında ne zaman yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Ertelenen İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
Bursluluk (İOKBS) sınavı ertelendi mi 2021, ne zaman yapılacak? Bursluluk yeni sınav tarihi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
Ertelenen bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacaktı. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.
Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.