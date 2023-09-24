Ertaç Özbir’in hatası pahalıya patladı
Kasımpaşa-Adana Demirspor mücadelesinin 19. Dakikasında kaleci Ertaç Özbir, ceza sahası dışında elle müdahalesi sonucunda kırmızı kart gördü.
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Kasımpaşa-Adana Demirspor mücadelesinin 19. Dakikasında kaleci Ertaç Özbir, ceza sahası dışında elle müdahalesi sonucunda kırmızı kart gördü.
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