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Spor Ertaç Özbir’in hatası pahalıya patladı
Spor

Ertaç Özbir’in hatası pahalıya patladı

Yeniakit Publisher
2023-09-24 21:10:00 -
Ertaç Özbir’in hatası pahalıya patladı

Kasımpaşa-Adana Demirspor mücadelesinin 19. Dakikasında kaleci Ertaç Özbir, ceza sahası dışında elle müdahalesi sonucunda kırmızı kart gördü.

Ertaç Özbir, önde yakalandığı sırada kalesine gelen şutu refleksif olarak tutmaya çalışınca ceza sahasında olduğundan dolayı kırmızı kart ile cezalandırıldı.

Ertaç oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.

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