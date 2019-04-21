0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Ersun Yanal: “Yumuşak oynarsanız, sonuca mahkum olursunuz”

Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetini değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Hepimize bir hayal kırıklığı yaşattı.

21 Nisan 2019 Pazar 23:01
Ersun Yanal: “Yumuşak oynarsanız, sonuca mahkum olursunuz”

Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetini değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Hepimize bir hayal kırıklığı yaşattı. Maalesef bu kadar yumuşak bir oyun oynarsanız, sonuca mahkum olursunuz” dedi.


Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’un konuğu oldu. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona ererken, maç sonu açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Direktörü Ersun Yanal, geçen hafta oynadıkları Galatasaray müsabakasında yüksek tempoda bir müsabaka oynadıklarını ancak bu maçtaki oyundan dolayı hayal kırıklığı içerisinde olduklarını söyledi. Yanal, “Çünkü Galatasaray maçında oynadığımız sertlik ve şiddetle, bugünkü oynadığımız maçın şiddeti ve sertliği arasında oldukça fark oldu. Maalesef bu kadar yumuşak ve bu kadar rahatlatan bir oyun oynarsanız, sonuca mahkum olursunuz. Bu hepimizin aldığı sonuç, sadece oyuncularımızın değil. Biz ekip olarak bu konuda sonucu yaşadık” dedi.



“Rakipler bize yaptığında, aşamadığımızı gördük”


Göreve başladığı tarihten itibaren sert futbol ve rakibe alan vermemek ve rakiplerin baskısını kırma üzerine gelişmeye çalıştıklarını anımsatan Yanal, “Bugün gördüğüm kadarıyla bunu yapmamızın oldukça zor olduğunu ve bu kırılganlığı özellikle rakipler bize yaptığında aşamadığımızı gördük. Şimdi bir tablo var. Çok hızlı bir şekilde bu tablonun içerisinden çıkıp, önümüzdeki birkaç maçı bitirip sezon sonunu getirmek durumundayız. Hiçbir oyuncunun mazereti, hiçbir çalışanın mazereti yok. Biz de bunu bu akşamdan itibaren bu alınan sonuçtan sonra hızlı bir şekilde değerlendirip, olması gereken yere taşıyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.



“Bu süreci hızlandırıp rahatlamak zorundayız”


Sezon sonunda sözleşmesi biten oyuncuların, takımı etkileyip etkilemediği yönündeki soruya Yanal, “Yönetilmesi gereken konular. Zorlu bir süreç ve oyuncuların belirsizliği var. Ama ne olursa olsun hiçbir tanesini bir tarafa atarak, sahaya çıkan bir oyuncunun sahadaki performansı her zaman başka bir boyuttur. Elbette bunlar düşündüren şeylerdir. Hiçbir oyuncumuz hiçbir tarafta boş kalmayacak, kendisine bir takım bulup oynayacaktır. Ama bir hafta önceki sertleştiğim, oyuna kazanma arzusunun ortaya koyduğum maçın ardından bir hafta sonrası bunu yapamamak konusunda oldukça üzülüyoruz. Birbirimize ve tabii takıma da tepkiliyiz. Bunu sahada ortaya koyamamak oldukça üzüyor. Çünkü, bu türlü maçları kazanmanız için bunu yapmanız lazım. Herkes bir taraftan bir şeyler söyleyecek. Gerçekler şu; Takım yeterli, yetersiz. Genç oyuncu oynamalı, oynamamalı. Sonuçta bir takım var. Herkesin hem fikir olduğu sorunlar var. Sorunları bir tarafa bırakıp, çok hızlı bir şekilde önümüzdeki birkaç maça odaklanmak ve bu süreci hızlandırıp rahatlamak zorundayız. Bunun konsantrasyonu içerisinde hep beraber, bunu yapmamız gerektiğini düşünüyoruz artık” ifadelerini kullandı.



“Hiç tereddüttünüz olmasın”


Yanal, “İkinci yarının lideri olacağım demiştiniz. Ersun Yanal’ın Fenerbahçe bulamadığı ne var?” ve “Sinan Engin’in ilk 11’de yer alamazsa, gelecek sezon Fenerbahçe’de devam etmeyecek" açıklamasına yönelik sorulara da şöyle yanıt verdi:


“Bugünün konusu değil bu. Böyle bir şeyi biz anlaştığımızda da olmadığını zaten beyan etmiştik. Bunu niye bugünün konusu haline getirdik onu anlamıyorum. Fenerbahçe’nin çünkü gündeminde şuanda bulunduğu yer ve bunu bir an önce terk edecek performans var. Buna ihtiyacı var.


Bir takımımız ve hedefleri için oluşturulan kadro var. Bunun ahengini hep tartıştık, tartışmaya da devam ediyoruz. Bizim geldiğimiz zamandan itibaren zaman zaman çok iyi oyunların olduğu ve bunu bir türlü uzun vadeye yayamadığımız oyun var. İkinci yarıda iki mağlubiyetimiz vardı, bir tanesi Başakşehir, diğeri Kayseri maçıydı. Hepinizin bildiği, özellikle facia yaşanan Kayseri maçıydı. Bir de bugün oldu. Bugünkünü çok ayrı tutuyorum. Çünkü iyi mücadele ettiğimiz anlar var dediğimiz bir sürecin ardından bu sonucu aldık ki, bu beni oldukça şaşırttı. Oyuncularımızla bu oyundaki bu tutumun ne olacağını, nasıl olacağını konuşmalıyız diye bitirdik. Bu bize önemli bir çıkarım elde ettirecek ve bundan sonra Fenerbahçe’nin hedeflerinde olması gereken ve olmaması gerekenleri net bir şekilde çizecek. Bu ne gerekiyorsa, oyuncular içinde, bizler içinde ne uygulanması gerekiyorsa Fenerbahçe adına, biz zaten hiç tereddüttünüz olmasın, söz konusu Fenerbahçe olunca bunun hiçbir ayrıntısını tartışmayız yani.”



“Gerçekleştirmek zorunda olduğumuz sonuçlar var”


“Taraftarın tepkisi ve kalan 5 hafta için takımda radikal kararlar almayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise Yanal, “Elimizde bir kadro var. Takımın, bulunduğu yerden bir an önce uzaklaşması lazım. Gerçekleştirmek zorunda olduğumuz sonuçlar var. İkinci yarıda bu sonuçlara çok yaklaştığımız halde bir türlü o kırılmayı atlatamadık. Ama gerçek olan şu ki; elimizde olan bazı oyuncuları hiç kullanmıyoruz. Kullanmadığımız oyuncular, bizden ayrı çalışan oyuncular var. Ve bu kurguyu da bir an önce değiştirip, gerçek Fenerbahçe’nin gücünü ortaya koyacak oyunculara ihtiyacımızın olduğunun da hep altını çizdik. Sonuçta futbol, oyuncularla oynanıyor ve şu anda elimizdeki oyuncularımız var. Onları da en mantıklı şekilde kullanıp bu sezonu noktalamak zorundayız” yanıtını verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 23:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    T3 Vakfı’ndan mali destek iftiralarına cevap
    1. T3 Vakfı’ndan mali destek iftiralarına..
    2. Şampiyon PSG, Monaco'yu 3 golle geçti
    3. GÜNDEM ÖZETİ / 22 Nisan 2019
    4. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    5. Terminalde unutulan kutu paniğe neden..
    6. Sri Lanka’da havalimanında bomba..
    7. Almanya'dan acı haber: 3 Türk genci..
    8. Devrilen motosikletin sürücüsü ağır..
    9. Rize'de bulundu! "Bu canlıya ilk kez..
    10. Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli..
    11. Sudan’da sivil protestocular, cuntayla..
    12. Lider Başakşehir'e Rizespor çelmesi!
    13. Sergen Yalçın: “Güvenli bölgenin içine..
    14. Maçın ardından
    15. Trabzonsporlu futbolcu kaza yaptı
    16. GÜNCELLEME - Zonguldak'ta silahlı..
    17. Minibüs çarşı iznine çıkan askerlere..
    18. Ümit Özat: “Kaybedilmiş bir şey yok”
    19. Eyüp Arın: “Şapkadan tavşan çıkardık”
    20. Ersun Yanal: “Yumuşak oynarsanız,..
    21. Fransa'da sarı yeleklilerin eylemine..
    22. Fethiye Narkotik Uyuşturucu..
    23. Kabak Koyunda Kaybolan İki kişiyi..
    24. MHP Genel Başkanı Bahçeli:
    25. "Güzel bir galibiyet"
    26. Beyoğlu’nda ticari taksi takla attı: 1..
    27. Arap Birliği'nde Filistin halkının..
    28. Maçın ardından
    29. Sri Lanka Başbakanı'ndan saldırılarda..
    30. Trabzonsporlu oyuncu Hüseyin Türkmen..
    HDP'li başkanın ilk icraatı: Askerin suyunu kesti!
    HDP'li başkanın ilk icraatı: Askerin suyunu kesti!
    Mısır'ın FETÖ'sü firavun Sisi için sandığa koştu!
    Mısır'ın FETÖ'sü firavun Sisi için sandığa koştu!
    Abdullah Ağar, Sri Lanka'da saldıran örgütü açıkladı!
    Abdullah Ağar, Sri Lanka'da saldıran örgütü açıkladı!
    AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!
    AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!
    Sri Lanka'da 7. patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Sri Lanka'da 7. patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    Harekete geçiliyor! Her millet bahçesinde en az 1 tane olacak
    Harekete geçiliyor! Her millet bahçesinde en az 1 tane olacak
    Kılıçdaroğlu'na düzenlenen saldırıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
    Kılıçdaroğlu'na düzenlenen saldırıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama