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Ersun Yanal: Fenerbahçe adına, hiç tereddüdünüz olmasın

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, mağlup oldukları Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

22 Nisan 2019 Pazartesi 02:47
Ersun Yanal: Fenerbahçe adına, hiç tereddüdünüz olmasın

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Herkesin hemfikir olduğu sorunlar var. Sorunları bir tarafa bırakıp çok hızlı bir şekilde önümüzdeki birkaç maça odaklanmak ve bu süreci hızlandırıp rahatlamak zorundayız." dedi.

Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda 1-0 mağlup oldukları Aytemiz Alanyaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, geçen haftaki Galatasaray maçıyla Alanyaspor maçı arasında aksiyon, sertlik ve şiddetin birbirinden farklı olduğunu ifade ederek, "Bu bizde hayal kırıklığı yarattı. Bu kadar yumuşak ve bu kadar rakibi rahatlatan bir oyun oynarsanız sonuca mahkum olursunuz. Bu hepimizin aldığı bir sonuç, sadece oyuncularımızın değil." diye konuştu.

Göreve geldiği günden bu yana rakiplere alan vermemek, rakiplerin baskısını kırmak ve baskı kurmak üzerine çalıştıklarını, bugünkü maçta bunu yapmalarının zor olduğunu, rakiplerin kendilerine baskı yaptığında kırılganlığı aşamadıklarını gördüklerini anlatan Yanal, "Bir tablo var. Çok hızlı bir şekilde bu tablonun içinden çıkıp, önümüzdeki birkaç maçı bitirip sezon sonunu getirmek durumundayız. Hiçbir oyuncunun, hiçbir çalışanın, bizlerin mazereti yok. Bu alınan sonuçtan sonra hızlı bir şekilde değerlendirip takımı olması gereken yere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir oyuncumuz boşta kalmayacak"

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuların takımı etkileyip etkilemediği yönündeki soru üzerine Yanal, bunların yönetilmesi gereken konular olduğunu belirtti.

Yanal, zorlu bir süreç yaşadıklarını, oyuncuların da belirsizliklerinin olduğunu aktararak şöyle devam etti:

"Bunları bir tarafa atarak, sahaya çıkan oyuncunun sahadaki performansı her zaman başka bir boyuttur. Elbette bunlar düşündüren şeylerdir. Hiçbir oyuncumuz boşta kalmayacak ve kendisine takım bulup oynayacaktır. Ama bir hafta önceki sertlik, kazanma arzusu karşılığında herkesin saygı duyduğu oyunu, bir hafta sonra bunu yapmamak, yapamamak konusunda oldukça üzülüyoruz. Birbirimize ve tabii takıma da tepkiliyiz. Bunu sahada ortaya koyamamak oldukça üzüyor. Çünkü, bu türlü maçları kazanmanız için bunu yapmanız lazım. Herkes bir taraftan bir şeyler söyleyecek. Gerçekler şu, takım yeterli, yetersiz, genç oyuncu oynamalı, oynamamalı... Sonuçta bir takım var. Herkesin hemfikir olduğu sorunlar var. Sorunları bir tarafa bırakıp çok hızlı bir şekilde önümüzdeki birkaç maça odaklanmak ve bu süreci hızlandırıp rahatlamak zorundayız. Bunun konsantrasyonu içerisinde hep beraber, bunu yapmamız gerektiğini düşünüyoruz artık."

Yanal "İkinci yarının lideri olacağız, demiştiniz. Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'de bulamadığı ne var?" sorusu ve "Takım ilk 10'da yer alamazsa gelecek sezon Fenerbahçe'de devam etmeyeceği" iddiasına yönelik şunları söyledi:

"Bugünün konusu değil bu. Böyle bir şeyin biz anlaştığımızda da olmadığını zaten beyan etmiştik. Bunu niye bugünün konusu haline getirdik onu anlamıyorum. Fenerbahçe'nin gündeminde şu anda bulunduğu yer ve bunu bir an önce terk edecek performans var. Buna ihtiyacı var. Bir takımımız var ve takımın hedefleri için oluşturulan kadro var. Bunun ahengini hep tartıştık, devam da ediyoruz. Bizim geldiğimiz zamandan itibaren zaman zaman çok iyi oyunların olduğu ve bunu bir türlü uzun vadeye yayamadığımız maçlar var. İkinci yarıda iki mağlubiyetimiz vardı, bir tanesi Başakşehir, diğeri Kayseri maçıydı. Hepinizin bildiği, özellikle facia yaşanan Kayseri maçıydı. Bir de bugün oldu. Bugünkünü çok ayrı tutuyorum. Çünkü, 'iyi mücadele ettiğimiz anlar var' dediğimiz bir sürecin ardından bu sonucu aldık ki, bu beni oldukça şaşırttı. Oyuncularımızla 'bu oyundaki bu tutumun ne olacağını, nasıl olacağını konuşmalıyız' diye bitirdik. Bu bize önemli bir çıkarım elde ettirecek ve bundan sonra Fenerbahçe'nin hedeflerinde olması gereken ve olmaması gerekenleri net bir şekilde çizecek. Ne gerekiyorsa, oyuncular için de bizler için de ne uygulanması gerekiyorsa Fenerbahçe adına, hiç tereddüdünüz olmasın, söz konusu Fenerbahçe olunca bunun hiçbir ayrıntısını tartışmayız."

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 02:47
  1. Kayseri
  2. Fenerbahçe
  3. Ersun Yanal
  4. Aytemiz Alanyaspor

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