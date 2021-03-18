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Spor Ersun Yanal: Bunu oyuncularım başardı
Spor

Ersun Yanal: Bunu oyuncularım başardı

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Alanyaspor'u 2-0 yenerek finale çıktıkları maç sonrası kritik açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 00:52:00 -
Ersun Yanal: Bunu oyuncularım başardı

Fraport-TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Yanal, yayıncı kuruluşa şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Güzel bir hikaye yazıyoruz. Zor olanakları güzel bir avantaja çevirdiler. Oyuncularım, bu işte en çok emeği olan kişiler 21 yıl sonra finale kaldı Antalyaspor. Bunu oyuncularım başardı. Önümüzde pazar günü oynayacağımız bir maç var. Ligin sonuna yakın bir zaman diliminde final oynayacağız. Her iki takım da kupayı hak etti. Biz gol yemeden buraya geldik"

Basın toplantısı

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kupada gol yemeden finale yükseldiklerini belirterek, "Antalyaspor 21 yıl sonra ikinci kez Türkiye Kupası'nda finale yükseldi" dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, Antalyaspor’un 21 yıl aradan sonra ikinci kez kupada finale yükseldiğini kaydetti.

Antalyaspor’un zorlu bir süreçten geçtiğini dile getiren Yanal, "Bu zorlu süreçte, bu seride gol yemeden her maçı kazanarak finale yükseldik. Zorlu dönemdeyiz, pandemi nedeniyle çok sık maç oynuyoruz. Kadromuzda eksik oyuncuların yanı sıra transfer kısıtlamamız vardı. Oyuncularımız enteresan bir hikaye yazmakla meşguller. Bence de bu hikaye, güzel bir hikaye. 15 maçlık yenilmezlik serisini Alanya’da bitmişti. Bugün yeniden seriye devam ediyoruz. Ligin sonun kadar oyun disiplinine bağlı oynamaya devam edeceğiz. En büyük hak ve takdir oyuncularımındır. Onlar bunu hak ediyorlar. Bu şekilde devam edeceğimizi, kalan maçların hepsinde de aynı performansı onlardan bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

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