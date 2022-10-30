Ersun Yanal, Altay'ın sonraki durağını açıkladı!

Fenerbahçe'nin tartışılan ismi Altay Bayındır için milli eldivenin eski hocası Ersun Yanal'dan flaş bir açıklama geldi. 24 yaşındaki kaleciye yapılan protestoları eleştiren Ersun Yanal, Altay Bayındır'ın bir sonraki durağını da açıkladı.

Altay Bayındır'ı Fenerbahçe'ye kazandıran Ersun Yanal, son dönemde milli file bekçisine yapılan eleştirilere dair açıklamalarda bulundu. Ersun Yanal, Altay Bayındır'ın büyük ihtimalle Avrupa'ya transfer olacağını belirtti.

ERSUN YANAL'DAN ALTAY BAYINDIR SÖZLERİ

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Altay Bayındır, Fenerbahçeli taraftarlarca ağır bir şekilde protesto edilmişti. Devam eden süreçte Jorge Jesus devreye girse de son oynanan Rennes maçında yenen 3 gol sonrası Altay Bayındır yeniden protesto edilmişti. Milli kalecinin eski hocası Ersun Yanal, söz konusu durumla ilgili konuştu.

Sabah Spor'a açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, genç kaleci Altay Bayındır'ın Ankaragücü dönemini anlattı. Yanal, 'İnsana yatırım yapmak çok değerli. Bu da bir günde olacak bir şey değil. Uzun bir süreç gerektirir ve birçok badirenin atlatılması gerekir. Altay'ı transfer ettiğimizde "Fenerbahçe'de direkt oynayacak ve uzun yıllar hizmet edecek" iddiasında bulunmuştuk. Bunu söylerken de Altay'ın son 2-3 yılını değerlendirdik. Daha 20 yaşının başındaydı ve Ankaragücü gibi güçlü, büyük ve zor bir camianın kaptanıydı. Türkiye'de çok alışık olmadığımız bir oyuncu profili çiziyordu. Kendi karakterine, kendi kişilik performansına, psikolojik ve sosyal performansına yatırım yapıyordu.'

Altay Bayındır'ın yediği goller hakkında konuşan Ersun Yanal, 'Büyük kaleci çok kötü gol yer' diye bir söz vardır. Muslera, Dünya Kupası'nda topu elinden kaçırdı, basit gol yedi ve Uruguay elendi. O kötü kaleci mi? Asla değil. Altay karakteriyle, çizgisiyle, Fenerbahçe'nin takım kaptanı. Bir sonuç, bir skor Altay'ı yok etmez, etmemeli. Göreceksiniz ileride teknik adam ya da yönetici olarak büyük hizmetlerine devam edecektir. Fenerbahçe çok zor oyuncu kazanıyor, kolay kaybedilmemeli.' dedi

Maçların skorlarını Altay'a bağlamanın yanlış olduğuna değinen Ersun Yanal, "Mesela Liverpool, yaşadığı efsane şampiyonluğun ardından şimdilerde kötü gidiyor. Ama bu durum kalecisi ya da hocasının değişmesine neden olmadı. Çünkü sonuç odaklı değiller. Süreç yönetiyorlar. Sonuç odaklı gitmek, bizlere çok kolay adam kaybettiriyor. Bin yıl tahta çıkarttığımızı bir günde aşağı alamayız. Altay'ı büyük ihtimalle Avrupa'ya göndereceğiz. O her şeyi yapabilecek potansiyelde. Fenerbahçe büyük bir camia. Birkaç maçı Altay'a bağlarsak bu bize yakışmaz. Güvenilip yola devam edilmedi. Daha Avrupa'ya gidip bu ülkeyi temsil edecek." açıklaması yaptı.