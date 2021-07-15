Ersoy Dede’den çarpıcı yazı Darbe girişimi gerçekleşseydi başbakan kim olacaktı?

Star yazarı ve TRT 1 Ana Haber sunucusu Ersoy Dede, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Darbe girişiminin siyasi ayağının halen bulunamadığını yazan Dede, "Kim olacaktı 16 Temmuz'da Başbakan?.. Kime söz verilmişti?.. Bu konu aydınlanmadan 15 Temmuz ile hesaplaşamayız, yüzleşemeyiz..." ifadelerine yer verdi.

Daha önceki darbelerin ve muhtıraların siyasi ayağının muhalefette bulunan siyasiler olduğunu yazan Dede, o darbeleri ve sonrasında görev verilen isimleri açıkladı:

27 Mayıs darbesi

27 Mayıs kanlı faşist darbesini CHP yapmadı elbette.. Ama İsmet İnönü, hemen ertesi gün gazetelere mülakat verdi ve "haberim yoktu fakat iyi olmuş" dedi.. Elbette biz biliyoruz ki 27 Mayıs'ın siyasi ayağı CHP'ydi.. Kimse aksini iddia edemez..

9 Mart'çılar

9 Mart'çılar, darbe hazırlığı yaparken bir bakanlar kurulu listelemişlerdi. Prof. Bahri Savcı, Adnan Başer Kafaoğlu, Halit Çelenk, Mucip Ataklı, Atilla Karaosmanoğlu, Sabahattin Selek, Altan Öymen gibi isimleri de 'bakan' diye yazdılar.. Elbette bu listeye bakıp 9 Mart'ın başarıya ulaşması halinde bu isimlerin kabinede olacağını söyleyebiliriz.. Fakat bunlar rızaları alınarak mı listeye kondu, orası karanlıkta.. Mesela Altan Öymen hâlâ aynı şeyi söyler; "benim adımı yazdıkların haberim yoktu".. Ama mesela, Fakih Özfakih'in, Faruk Gürler'i ve diğer subayları darbe için ilk gaza getiren kişi olduğu biliniyor.

12 Eylül darbesi

12 Eylül'cüler yola çıkarken Turhan Feyzioğlu'nu belirlemişti.. Bir kısmını kendileri yazdı bir kısmı için Feyzioğlu'ndan görüş aldılar ve bir kabine listesi oluşturdular.. Feyzioğlu telefonun başına oturdu, 'başbakan' olduğunu deklare ederek; Kemal Cantürk'ü, Turgut Özal'ı falan göreve davet etti. Fakat bütün sivil siyasetçileri yasaklayan MGK, Feyzioğlu'na görev vererek yanlış yaptığını fark etti ve darbe sonrası bu kararından geri adım attı.. Hükümeti Bülent Ulusu kurdu..

28 Şubat post modern darbe

28 Şubat, siyasi ayağı en belirgin darbelerden biriydi.. Darbe daha tertiplenirken Demirel-Yılmaz ekseninde pişirildi.. Hükümeti kurma görevi Demirel eliyle Mesut Yılmaz'a verildi. Darbenin özü sayılan MGK kararlarını hayata geçirmek için özel olarak görevlendirildi..