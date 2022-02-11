Ersin'in penaltı performansı göz doldurdu

Beşiktaş’ın altyapısından yetişip kaleyi devralan, son dönemdeki performanslarıyla Avrupa devlerini peşine takan Ersin Destanoğlu, Göztepe karşısında normal sürede yaptığı kurtarışların yanı sıra seri penaltı atışlarında da devleşti.

Rakiplerinin 2 penaltısında kalesini gole kapatan genç eldiven, takımına tur biletini getirdi. Önce Berkan Emir’in penaltısını kurtaran Ersin Destanoğlu, ardından da Lourency’nin penaltısını kurtardı.

Son 2 sezonda siyah-beyazlı formayla normal sürelerde 2 penaltı kurtaran Ersin, seri penaltılarla beraber bu sayıyı 6’ya yükseltti.

Beşiktaş'ın Göztepe'yi elediği maçın penaltılarında kalesinde devleşen Ersin Destanoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Dersime iyi çalışıyorum, bu sayede penaltılarda fark yaratabiliyorum. Turu geçmemiz gereken bir maçtı. İyi oynadık. 120 dakika sonunda penaltılarda desteğini esirgemeyen büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Amacım taraftarımızı mutlu etmek. Onlar bizi hep desteklemeye geliyorlar. Biz de takım olarak onları mutlu etmeye çalışıyoruz.

Maçtan önce kim nereye atıyor çalıştım. Penaltıları bundan dolayı kurtardığımı düşünüyorum. Son zamanlarda penaltılarda fark yaratabiliyorum, çünkü dediğim gibi maçlardan önce dersime iyi çalışıyorum."

Siyah-beyazlıların Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal da maçın ardından Ersin Destanoğlu'nu övdü.

"Ersin varken iş son penaltılara bile kalmıyor. Çok iyi bir kaleci. Bu sene bizi çok kurtardı. Ersin adına çok mutluyum."