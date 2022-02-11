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Dünya Ersin Tatar'dan sevindiren haber! Koronavirüsü atlattı
Dünya

Ersin Tatar'dan sevindiren haber! Koronavirüsü atlattı

Koronavirüse yakalanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 2 gün üst üste yaptırdığı testlerin negatif çıkarak hastalığı atlattığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 22:30:00 -
Ersin Tatar'dan sevindiren haber! Koronavirüsü atlattı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 2 gün üst üste yaptırdığı korona virüs test sonucunun negatif çıkması ile Covid-19'u atlattığı açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçtiğimiz hafta Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle kendini karantinaya almıştı.

Hastalığı hafif belirtilerle atlattı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün yaptığı açıklamada korona virüsü atlattığını belirterek, "Geçen hafta Covid-19 test sonucumun pozitif çıkmasıyla kendimi karantinaya almıştım. Hafif belirtilerle geçen bu sürecin sonunda 2 gündür yaptırdığım test sonuçları negatif çıkmıştır. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan tüm vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim'' dedi.
.

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