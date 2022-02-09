Ersin Tatar'dan Halil Falyalı açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, suikast sonucu öldürülen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ile ilgili konuştu.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın dün akşam öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.
Kıbrıs Postası’ndan Gökhan Altıner’in sorularını yanıtlayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Halil Falyalı cinayetiyle ilgili şunları söyledi:
“Üzüntümü paylaşmak istiyorum, değerli bir kardeşimizdi, bu ülkeye yatırımlar yapmıştı, çok insana iyilik yapmıştı. Kendisine rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bizim yapmamız gereken bu işi takip etmek ve sorumluları ortaya çıkarmak. Temaslarımı sürdürüyorum.”
"Saldırganların deniz yoluyla kaçmaları mümkün değil"
Tatar; Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Kolordu Komutanlığı’yla görüştüğünü belirterek, “Saldırganların deniz yoluyla kaçmaları mümkün değil. Olay koordineli şekilde araştırılacak” dedi.