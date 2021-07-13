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Siyaset Ersin Tatar Kıbrıs gazileriyle buluştu: Türkiye her zaman Kıbrıs Türk halkına her türlü desteği verdi
Siyaset

Ersin Tatar Kıbrıs gazileriyle buluştu: Türkiye her zaman Kıbrıs Türk halkına her türlü desteği verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıldönümü yaklaşırken Mersin’de Kıbrıs gazileriyle buluştu, Tatar Tarsus’ta Nusret Mayın Gemisini de gezdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 14:03:00 -
Ersin Tatar Kıbrıs gazileriyle buluştu: Türkiye her zaman Kıbrıs Türk halkına her türlü desteği verdi

 yeniakit  Ankara 

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin ziyareti kapsamında, Nusret Mayın Gemisi önünde Kıbrıs gazileriyle buluşarak, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıldönümü yaklaşırken açıklamalarda bulundu.

Gönül bağı tarihi bağlar ile bağlı oldukları büyük ve güçlü Türk milleti olarak yollarına devam ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz’un 47. Yılını kutladıklarını, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kutlamalara katılacağını söyledi.

Rumların Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak için uğraş verirken Kıbrıs Türk halkının destansı bir direniş ortaya koyarak Mehmetçik ile birlikte onurlu bir mücadele verdiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs davasının müşterek dava olduğunu, Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türk halkına her türlü desteği verdiğini, vermeye devam ettiğini söyledi.

"Unutmadık unutturmayacağız"

"Şehitleri unutmadık unutturmayacağız" diyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acı dolu yılları ve katliamları anlattı. Tatar, Kıbrıs Türk halkının çok badireler atlattığını, acılar çektiğini ancak bugün bölgede güçlü bir devlet olduğunu söyledi.

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