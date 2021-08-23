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Spor Ersin Düzen'in yeni adresi belli oldu! "Kravatı, ceketi çıkarttı"
Spor

Ersin Düzen'in yeni adresi belli oldu! "Kravatı, ceketi çıkarttı"

TRT'de yayınlanan Stadyum programından ayrılan ünlü spiker Ersin Düzen'in, Rıdvan Dilmen'in kanala geldikten sonra istifa ettiği iddia edilmişti. Düzen, bundan sonra kariyerine YouTube kanalı olan VOLE'de devam edecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 13:29:00 -
Ersin Düzen'in yeni adresi belli oldu! "Kravatı, ceketi çıkarttı"

TRT Spor'da uzun yıllar Stadyum adlı programın sunucusu olan Ersin Düzen, Rıdvan Dilmen geldikten sonra kanaldan ayrılmıştı. Rıdvan Dilmen, lig maçlarının ardından Erbatur Ergenekon sunuculuğu eşliğinde karşılaşmaları yorumlamaya başladı. Düzen bu süreçte dinlendi.

"Kravatı, ceketi çıkarttı"

VOLE'nin kurucu ortağı Sinan Aras, sosyal medyadan Ersin Düzen'in kadroya katıldığını duyurdu. Aras, "Yeni bir başlangıç yapmak için kravatı, ceketi çıkarttı ve artık daha rahat. Aramıza hoşgeldin @ersinduzen" paylaşımıyla haberi duyurdu.

 

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